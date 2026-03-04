Las carencias sanitarias de Terra de Montes, a estudio en el Ánxel Casal

La plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública participó este lunes en una reunión en el CIFP Ánxel Casal de A Coruña para avanzar en la organización de una jornada formativa sobre primeros auxilios que se celebrará en Cerdedo en la última semana de mayo. Se trata de una iniciativa que contará con la colaboración del alumnado del Ciclo Medio de Emergencias Sanitarias, coordinado por la docente estradense Loyola Silva, así como con el apoyo de la Asociación de Técnicos de Emergencias Sanitarias de Galicia (TES).

Durante el encuentro, en el que también intervino por videoconferencia el técnico Santiago Covelo, se abordó la importancia de reforzar la educación sanitaria en el rural, especialmente ante la ausencia de ambulancia en el PAC de Cerdedo, una reivindicación histórica del colectivo. La actividad será gratuita y abierta a toda la población de Terra de Montes. Incluirá talleres prácticos sobre RCP, uso de desfibriladores o actuación ante ictus, hemorragias o atragantamientos.