Canto, baile tradicional y pandereta en Ramil

La Fundación Eira da Xoana, en Ramil, organiza este sábado desde las 16.30 horas una jornada de música y canto tradicional.. Comienza la sesión con Ricardo Seixo y se prolongará hasta el anochecer con Noa Seixo, encargada de impartir las clases de baile tradicional y pandereta.

