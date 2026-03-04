Cachafeiro defiende la gestión del PP en el circuito de A Madalena

La alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, se defendió de las acusaciones del PSOE por el mal estado del circuito de A Madalena. «Levamos no goberno desde agosto de 2025. Pretender responsabilizarnos en poucos meses do estado actual do circuíto é simplemente faltar á verdade. Estase convertendo nunha tónica diaria da oposición, buscar causas perdidas para atacar, pero non podemos perder moito tempo», manifestó, recordando el proyecto de 2018, con el gobierno del PP, cuando se realizó la mayor inversión estructural de la historia reciente del circuito. Cachafeiro remarcó que esta inversión permitió que el circuito acogiese incluso pruebas de nivel internacional. La alcaldesa contrapuso esa gestión con «seis anos de goberno socialista sen unha soa renovación estrutural do firme».