El BNG urge políticas que favorezcan el acceso a la vivienda en Lalín

El BNG de Lalín insta al gobierno municipal a poner en marcha políticas activas en materia de vivienda que consigan atajar el «grave problema» que supone el acceso a un hogar para muchos vecinos. Indican los nacionalistas que la Lei de Vivenda habilita a los concellos para tomar medidas para regular los mercados tensionados y en el caso de Lalín serviría para poner en circulación las más de 3.500 viviendas vacías. «Non vale como escusa que o goberno de Crespo diga que os propietarios non queren porque teñen medo aos supostos efectos perversos da Lei estatal de vivenda, concellos como A Estrada, que tamén goberna o PP, aprobaron o recargo do IBI para estes propietarios», afirma la responsable local, Mari Fernández Sanmartín.

También apunta que, según los datos de 2025 de la Dirección General del Catastro en Lalín hay grandes tenedores de vivienda, en concreto 46 personas que son titulares de más de cinco inmuebles, 41 personas que tienen hasta 10 hogares a su nombre, cuatro que son titulares de 25 y una persona que es propietaria de un centenar. A esto suma que Lalín aparece como uno los municipios gallegos con rentas medias por hogar más bajas. Cita, por otro lado, que las viviendas públicas proyectadas por la Xunta solo cubrirían el 20% de la demanda actual, pues en el censo autonómico figuran inscritas 85 personas, 13 en el último año.