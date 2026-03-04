Mejora de vial
Bacheos en la N-640 a su paso por A Estrada
El tránsito de vehículos en la N-640 a su paso por A Estrada se vio condicionado en la mañana de ayer por los bacheos realizados en la principal artería de la villa. Estos trabajos llegan después de las numerosas críticas por el mal estado y la falta de mantenimiento en este vial, en un debate que saltó también al ruedo político.
