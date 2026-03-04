Artistas locales intervienen en obras del ciclo municipal Entre Bambalinas

La concejala de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, presentó ayer Entre bambalinas, una programación teatral dirigida a público adulto que traerá al Salón Teatro cuatro propuestas escénicas de creación gallega en los meses de marzo y abril. Este nuevo ciclo teatral está promovido por el ayuntamiento, en colaboración con Agadic y la Rede Galega de Teatros y Auditorios. Las funciones se celebrarán a las 21:00 horas, con un precio único de 5 euros, disponibles tanto en la taquilla del Salón Teatro cómo en la recepción del consistorio.

El ciclo arranca el día 13 con la obra Manual de Patronaxe (Teatro do Noroeste), una pieza de autoficción que reivindica los pequeños momentos que construyen la identidad personal. Dirigida por Clara Gayo, su elenco está integrado por Iolanda Muíños, Susana Sampedro y Raquel España.

María Peinado es la autora, directora y escenógrafa de la obra Un tal Romeo que presentará A Ramboia el día 20. Narra como un actor se prepara para encarnar a Romeo y se abordan las primeras veces del personaje de Shakesperare. Fran Lareu y Anxo García conforman el elenco actoral.

El 17 de abril la compañía Malasombra escenificará Testosterona, una comedia ácida que aborda la desigualdad laboral a través de la lucha de dos subdirectores [un hombre y una mujer] para acceder a la dirección de un importante medio de comunicación. Autoría de Sabina Berman, la obra fue adaptada y dirigida por el estradense Xoque Carbajal, con Luis Iglesia y Camila Bossa como actores.

El 30 de abril le tocará el turno al espectáculo Ceibe, de Fran Sieira. En un formato reducido para seis intérpretes, entre ellos está el músico Carlos Quintá y la bailarina también dezana Adela Otero. La pieza profundiza en la relación entre género y tradición, tomando como punto de partida el baile tradicional gallego y cuestiona identidades normativas.