La ampliación sube un 44% el aforo de plazas para reses

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitó este martes el pabellón número 5 del complejo ferial de la Semana Verde. Dicho pabellón se sometió a reformas para incorporarlo a la Central Agropecuaria de Galicia, y funciona en la subasta de ganado desde el pasado 10 de febrero. Con esta ampliación se incrementaron las plazas disponibles para reses un 44%, hasta superar las 2.100.

El pabellón se suma a los dos que ya se empleaban cada semana en el mercado de ganado, y permite acoger a casi medio millar de animales, con jaulas para albergar a 330 terneros de carne, frente a las 220 plazas anteriores, y para 160 pasteros, que también aumentan aforo en comparación con las 104 plazas anteriores. Gracias a esta ampliación, además, los becerros pasteros se separan de los de recría, lo que ayuda a una mejor valoración por parte de los compradores. Este pabellón 5 dispone además de cuatro puertos de carga de diferentes alturas en su exterior, con la canalización de ganado a través de mangas y puertas.

Calvo indico que esta capacidad máxima de 2.100 plazas da respuesta a la mayor afluencia que suele registrarse en las semanas posteriores a aquellas sesiones de puja en las que no se celebran subastas de terneros de recría, mientras que en una semana ordinaria la mayor capacidad sería de 1.950 animales. Por otra parte, con esta ampliación se añaden más compartimentos para vacas de granjas de estabulación libre y de ejemplares destinados a situaciones especiales de asistencia.

Instalaciones hípicas

Durante la visita, el conselleiro también quiso recordar el convenio de colaboración entre la Xunta y la Fundación Semana Verde de Galicia mediante el que el gobierno autonómico aportará 550.000 euros a la reforma de las instalaciones hípicas exteriores. La dotación fue autorizada por el Consello da Xunta el pasado 16 de febrero y supone el 85% de la inversión total, que asciende a 644.120 euros. Los 94.120 restantes que faltan para cubrir esa cuantía procederán de la propia fundación.

Por otra parte, la subasta de ayer facturó 1.754.633 euros, con 1.352 reses adjudicadas, de las 1.418 asistentes. En las mesas de precios, hay ligeras subidas tanto en porcino de cebo como lechones y huevos.