Vecinos de Lalín critican la organización del viaje a Roquetas de Mar

Vecinos de Lalín se quejan de la organización de un viaje a Roquetas de Mar, en el marco del Programa de Turismo del Imserso y que tuvo lugar a finales de febrero. Los afectados indican que la estancia en inicio era de 10 días (en la web señala que Andalucía contempla viajes de 8 y de 10 jornadas), pero que se redujo a 8 porque el 19 de febrero los viajeros lalinense tomaron el avión en Vigo a las 21.00 horas y llegaron al hotel de destino ya a medianoche. El regreso fue este sábado, día 28, pero casi de madrugada. Los afectados indican que tuvieron que en la jornada del viernes les indicaron que tendrían que levantarse a las cuatro de la madrugada para tomar el avión de las siete de la mañana, y aterrizaron dos horas después en Vigo. En este viaje del Imserso participó una decena de personas de la comarca dezana.

Desde el Concello el concejal de Política Social, Avelino Souto, indica que el Concello puede trasladar al Imserso cualquier queja o aportación que deseen realizar los usuarios, pero remarca que la organización de estas excursiones compete, en exclusiva, al Instituto de Mayores y Servicios Sociales, un organismo que depende del gobierno estatal. Hay que apuntar que en la temporada 2025-2026 el Imserso obliga a pagar un suplemento de 100 euros a las personas que reserven dentro de la misma temporada un segundo viaje o sucesivos.