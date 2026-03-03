La Transgalaica vuelve a Silleda el día 15 con una exigente etapa

La Transgalaica, prueba de referencia del ciclismo de montaña en Galicia, regresará el domingo 15 de marzo al municipio de Silleda con una etapa organizada por el Club Ciclista BTT Trasdeza, en colaboración con el Concello, entre otras entidades. La competición reunirá a ciclistas llegados de distintos puntos de la comunidad y volverá a situar A Bandeira como epicentro deportivo de la jornada.

La salida está fijada para las 9.30 horas desde la Rúa do Parque de la localidad de Manduas, en las inmediaciones de la plaza de Juan Salgueiro. El recorrido, planteado en dos vueltas de 37 y 31 kilómetros, completará 68 kilómetros con un desnivel acumulado de 1.600 metros. Las inscripciones se abren hoy, martes 3 de marzo, a las 22.00 horas, y permanecerán disponibles hasta el miércoles 11.

La etapa silledense, muy selectiva, combinará tramos rápidos por pistas y zonas más técnicas en el monte, con subidas sostenidas y descensos que exigirán buena gestión del esfuerzo. El paso por enclaves como el mirador de la Fervenza do Toxa y el Mosteiro de Carboeiro aporta, además, un atractivo paisajístico y turístico añadido. El itinerario atravesará Manduas, Negreiros, O Castro, Saídres, Carboeiro, Breixa, Pazos, Abades y A Bandeira, punto de salida y meta.

Segunda etapa

La presentación de la prueba tuvo lugar ayer en el consistorio con responsables del club y del gobierno local. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, destacó el trabajo realizado en los últimos años «traendo a Silleda a proba máis destacada do calendario galego e dando a coñecer tamén o noso municipio dende o punto de vista turístico».

Esta será la segunda etapa de la Transgalaica 2026 MTB Series, que arrancó el domingo 1 en Ames y continuará el domingo 29 en Cerdedo-Cotobade; después pasará por Friol en abril y finalizará en Manzaneda el 10 de mayo.