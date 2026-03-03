Silleda clausura un curso de treinta horas con quince participantes

El Concello de Silleda clausuró el curso de lengua de signos desarrollado en la Casa da Xuventude. La formación, organizada con la Organización de Diversidade Sensorial de Galicia (Xoga), reunió a quince participantes y sumó treinta horas en varias sesiones para impulsar la comunicación inclusiva. La concejala de Bienestar, Igualdad y Educación, Ángela Troitiño, destaca «a boa acollida e o interese amosado polas persoas participantes». Y la alcaldesa, Paula Fernández Pena, remarca «o compromiso coa inclusión e coa igualdade de oportunidades».