La Rapa das Bestas, a la conquista del Salvaje Oeste

El cineasta lucense Brais Revaldería presentará en América Fillos do Vento: A Rapa, una experiencia inmersiva sobre la Rapa das Bestas de Sabucedo, que celebrará su estreno norteamericano en el SXSW 2026, en Austin, Texas. La obra ha sido seleccionada dentro de la categoría oficial XR Experience Spotlight y se exhibirá del 15 al 17 de marzo en el Fairmont Hotel, consolidando así su proyección internacional tras su paso por Cannes y Sevilla.

El proyecto fue uno de los tres nominados en Cannes dentro de su categoría. Su estreno internacional tuvo lugar en el Marché du Film del Festival de Cannes 2025 y posteriormente celebró su presentación en España en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Dirigida por Revaldería, ganador de dos premios Emmy por sus colaboraciones con HBO en producciones como Westworld y Game of Thrones, la obra es el resultado de siete años de rodaje consecutivo en las montañas de la parroquia estradense de Sabucedo, donde cada verano se celebra una de las tradiciones más singulares de Europa. La Rapa das Bestas de Sabucedo, con más de 500 años de historia documentada y reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, es un rito comunitario único: los vecinos bajan los caballos salvajes del monte hasta el curro para marcarlos, desparasitarlos y cortarles las crines, en un pacto ancestral entre comunidad y naturaleza que sigue vivo generación tras generación.

Fillos do Vento: A Rapa no es una película convencional, sino una experiencia inmersiva de media hora en formato de proyección panorámica de 270 grados, con imagen en 8K, sonido ambisónico espacializado y sistema de difusión aromática que reproduce los olores de la tierra y el monte gallego. Toda la imagen está construida exclusivamente con material documental real, captado a lo largo de distintas ediciones de la Rapa, sin recreaciones ni generación digital.

La pieza sitúa al espectador en el centro del ritual, la bajada al monte, el encuentro con las bestas y el curro, y convierte la tradición gallega en una reflexión contemporánea sobre identidad, territorio y transformación cultural, en un contexto marcado por nuevas tensiones como la expansión de parques eólicos en el paisaje rural. «Durante 7 años volvimos a esas montañas porque la historia exigía tiempo. A Rapa es una relación viva entre una comunidad y lo salvaje, y la tecnología inmersiva nos permite colocar al espectador dentro», explica el director.