Jornada de música tradicional en Agolada

El auditorio Manuel Costa Casares acoge el 14 un encuentro de música tradicional organizado por Bico da Balouta y el Concello. A las 12.00 habrá un taller de Danzas pirenaicas. Por la tarde, desde las 19.00 horas actúan la banda de gaitas Teixo Manolo Quirós y La Flor de Grau, de Asturias; Ribalfolk, de Aragón, y la formación anfitriona de Bico da Balouta.