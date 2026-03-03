Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada de música tradicional en Agolada

El auditorio Manuel Costa Casares acoge el 14 un encuentro de música tradicional organizado por Bico da Balouta y el Concello. A las 12.00 habrá un taller de Danzas pirenaicas. Por la tarde, desde las 19.00 horas actúan la banda de gaitas Teixo Manolo Quirós y La Flor de Grau, de Asturias; Ribalfolk, de Aragón, y la formación anfitriona de Bico da Balouta.

