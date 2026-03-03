Infraestructuras
Inician la obra del paso para peregrinos sobre la N-525 en Bendoiro
La empresa Taboada y Ramos inició los trabajos para la construcción de un puente sobre la N-525 a la altura de la parroquia lalinense de Bendoiro. Se trata del primer paso elevado para peregrinos que la administración autonómica acomete en esta ruta xacobea. La pasarela, con un presupuesto de 328.247 euros, tendrá unos 30 metros de largo y las obras está previsto que duren seis meses. En el proyecto se concretó que ejecución de las obras no prevé que afecte demasiado a la circulación por esta carretera nacional.
