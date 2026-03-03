«La imagen de inseguridad que se muestra de Dubai no es real»

David Goldar hace un alto en una ajetreada jornada para atendernos desde Dubai. «A nivel negocio tendremos que ver cómo evoluciona la situación pero los conflictos nunca son buenos, a menos que estés en el sector defensa o armamento», nos explica un estradense que llegó a la capital de los Emiratos Árabes Unidos hace 18 años para convertirse en el director general de Televés Middle East FZE. El ejecutivo ha sido una figura clave en la expansión de la empresa española en el Golfo Pérsico, una zona que en los últimos días vive marcada por la guerra y, en el caso de Dubai, por el inesperado ataque de Irán hacia un vecino que hasta ahora se había mantenido neutral.

El estradense admite que ha recibido muchas llamadas y mensajes en los últimos días, desde que se conocieron los misiles lanzados desde Irán hacia diferentes países de Oriente Medio. «Desde fuera puede dar una sensación diferente pero de momento estamos tranquilos. Es sin embargo diferente mi caso que el de otras personas a las que esto les pudo pillar aquí de vacaciones o por trabajo. Es un problema si te encuentras con todo esto en un país que no conoces y del que no sabes cuándo vas a poder salir, porque de momento no se sabe cuándo se abrirá el espacio aéreo. En mi caso sin embargo estoy en mi casa y con mi familia y nos sentimos seguros», nos explica.

Goldar reconoce sin embargo que el pasado sábado se vivieron momentos de incertidumbre y tensión. «Nos pilló a todos de sorpresa. Comenzamos a oír muchos ruidos pero no de misiles cayendo, sino de cuando los interceptan. Además, también nos saltó el sistema de alarma de los móviles. Algo similar a lo que creo que pasó ahí hace poco con una alerta roja de temporal», afirma.

El principal peligro de estos misiles no está siendo el impacto directo, sino los restos que terminan cayendo desde el aire una vez son interceptados. «Lo llevamos con mucha normalidad pero creo que hubo mucho alarmismo. No se trata de quitarle importancia a una situación seria pero en los Emiratos Árabes estamos tranquilos y bien. Lo único que tenemos que hacer es seguir las normas». David Goldar alaba en este sentido la reacción de la administración. «Desde el primer momento transmitieron calma y dieron consignas claras. En eso son muy buenos, algo que también se vio durante la pandemia del Covid. Mandaron a todos para casa, porque el principal peligro son esos restos que te pueden caer encima. Hay que dejar además las calles vacías para los servicios de emergencias por si hace falta. En mi empresa estamos teletrabajando hoy y mañana y los niños también se están conectando en remoto con el colegio. El objetivo es evitar aglomeraciones. En mi opinión las autoridades están actuando con mucha lógica».

Desde el pasado sábado el estradense apunta a que se han producido algunas explosiones más aisladas, dos de ellas en la mañana de ayer.

Una zona tensionada

A pesar de sus casi dos décadas viviendo en Dubai y con un trabajo que lo lleva a recorrer todos los países del Golfo Pérsico, David Goldar se mostró sorprendido por la decisión de Irán de responder al ataque de Estados Unidos e Israel bombardeando a sus países vecinos. «Cuando comenzó el ataque sobre Irán el ministro de Exteriores compareció para anunciar que no se iba a permitir que se usase el espacio aéreo de los Emiratos Árabes para atacar Irán, ni tampoco que Estados Unidos utilizase la base que tienen aquí. A pesar de esa postura de neutralidad y diplomática, nos atacaron. Igual que a Omán, que fue intermediario en un intento de parar todo esto», explica. «Irán lleva tiempo con ataques contra Israel pero este caso es diferente. Irán acaba de atacar a todos sus vecinos. Esta es una zona muy tensionada y esto la va a tensionar más. No sé cómo van a quedar las relaciones entre los países del Golfo Pérsico a partir de ahora».

Los motivos

El ataque de Irán sobre los Emiratos Árabes fue una sorpresa, aunque David Goldar considera que se trata de una forma de presión para intentar acabar con la guerra. «Mi casa queda a sesenta kilómetros de Irán. Si realmente quisiesen hacer daño de verdad habrían tenido otras maneras más eficaces de hacerlo que lanzando unos misiles que se van a interceptar», sostiene. «Creo que Irán está pidiendo apoyos en la región. Parece más un tema de desesperación. La única lógica que tiene su ataque es conseguir que aparezcan países que pidan que se pare todo esto».

La forma de conseguir esa petición de alto el fuego sería cerrando el espacio aéreo de los Emiratos Árabes y por lo tanto el Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB), reconocido como el más transitado a nivel internacional según OAG. Hablamos de 80.000 pasajeros de media por día y el principal nexo entre Europa y Asia. Esto se une al problema con el estrecho de Ormuz, clave en el transporte de mercancías mundial –especialmente de petróleo– y que permanece cerrado desde el ataque. Es una situación que nadie quiere y que podría provocar una presión sobre Estados Unidos e Israel en su ofensiva.

Las consecuencias

David Goldar lamenta que todo esto suponga un duro golpe para países como los Emiratos Árabes o Arabia Saudí a nivel de imagen exterior después de años consolidándose como destinos turísticos y también como un punto de mercado y negocio importante. «La imagen de inseguridad que se está mostrando de Dubai no es real. Es una pena porque los Emiratos son un país maravilloso, seguro y que creo que está haciendo las cosas bien», lamentó el estradense.