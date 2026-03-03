Las escuelas infantiles registran una lista de espera de casi 40 niños

El Consorcio Galego de Igualdade e Benestar realizó en diciembre un baremo extraordinario para comprobar cuántas plazas para bebés y niños/as de 0 a 3 años estaban disponibles en su red de escuelas infantiles A Galiña Azul. Tras esta actualización, 5 usuarios consiguieron entrar en el presente curso en A Estrada (2 niños) Forcarei (1) y Silleda (2).

La elevada demanda de este servicio de conciliación y la necesidad de aumentar el volumen de plazas queda en evidencia una vez más al comprobar que siguen en lista de espera 37 demandantes. Más de la mitad están anotados en las dos escuelas infantiles de Lalín, repartida a partes iguales entre los 10 aspirantes a una plaza en la del Pontiñas y otros 10 en la del polígono Lalín 2000. Cabe recordar que a mediados de febrero la junta de gobierno local aprobó la contratación del proyecto básico y de ejecución de obra para ampliar las instalaciones del centro del parque industrial. Lalín, que ya arrastraba desde hace años una notable demanda de plazas en sus escuelas infantiles, vio como ésta se disparaba una vez que cesaba en septiembre de 2024 la escuela infantil del colegio Scientia School.

Silleda, el segundo concello dezano con mayor volumen en cuanto a población y empuje económico, también precisa aumentar sus plazas en la escuela infantil de A Galiña Azul, puesto que tras la revisión de diciembre continúan en lista de espera 12 bebés y niños o niñas de hasta tres años. En la de A Estrada 3 bebés están la misma situación, igual que otros dos en Vila de Cruces.

Dos exclusiones

Esa revisión de plazas disponibles dejó fuera de la lista de espera a dos niños, uno de ellos en la escuela infantil del Pontiñas y el otro en la del Lalín 2000, en ambos casos por estar pendiente la entrega de documentación.

Los municipios de Agolada y Rodeiro no forman parte de las red de escuelas de A Galiña Azul, pero cuentan con sendos Puntos de Atención á Infancia, de gestión municipal. En el caso de Rodeiro, su personal atiende a usuarios de entre 3 meses y 3 años, de forma diaria o en casos puntuales en que sus progenitores precisen ese apoyo a la conciliación. En cuanto a Dozón, en enero de 2018 puso en marcha una «casa nido», con apoyo económico de la Xunta y en la antigua casa del conserje. Este servicio, bajo el nombre de «Pequeniños» se integra en una red de la Xunta que desde hace 10 años roza el centenar de instalaciones. Igual que las Casas do Maior, las casas nido tienen un tope de 5 usuarios y son gestionadas por personas emprendedoras, que pueden optar a esas ayudas de la administración para adecuar sus instalaciones.