Encuentran fallecido en su vivienda a un vecino de A Veiga
La mujer que le preparaba la comida alertó a los Bomberos al ver que no abría la puerta
Los Bomberos del Consorcio contra Incendios de Deza e Tabeirós se desplazaron esta mañana hasta el lugar de A Veiga, en la parroquia del mismo nombre de Lalín, para abrir la puerta de una vivienda, dado que el dueño no respondía a las llamadas de la mujer que visita a diario la casa para prepararle la comida. La mujer estaba acompañada por un fontanero que acudía a una reparación. Tras entrar por una ventana (la puerta tenía la llave por dentro), los bomberos encontraron al varón, de 75 años, fallecido en su cama. A la espera de la confirmación del informe del Imelga, todo apunta a que la muerte se debió a causas naturales.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- De rozar el 9 en Bachillerato a una FP
- Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia
- De un bajo en la rúa Muíño a referencia internacional: 50 años de Aluminios Campos
- Vigo también se llevó un Goya
- Cerca de 480 hectáreas contribuyen a bajar la huella de carbono de la industria
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria