Durán pide civismo ante el aumento de vertidos en la calle

El Concello de A Estrada, a través de su departamento de Servizos Municipais, hace un llamamiento directo a la sensibilidad y a la colaboración de todo el vecindario para garantizar la mejor imagen y salubridad de las calles del casco urbano. Esta petición se realiza después de que en los últimos días el servicio de recogida de basura detectara comportamientos que dificultan el mantenimiento del bien común, como el abandono de electrodomésticos al lado de los colectores o el depósito de bolsas y basura fuera de los mismos, incluso cuando estos presentan capacidad de carga.

Desde el gobierno local se recuerda que el mantenimiento de una villa limpia no depende exclusivamente de la frecuencia o eficiencia de los servicios de limpieza, sino también del compromiso individual de cada ciudadano con su entorno.

El concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, quiso destacar la importancia de este esfuerzo compartido. «A limpeza e o coidado da Estrada son unha tarefa de equipo. Contamos cun servizo que traballa a diario pero, para que este sexa eficaz, precisamos da complicidade dos veciños. Ver unha neveira abandonada na beirarrúa ou lixo fóra de colectores baleiros non só prexudica a imaxe da Estrada, senón que supón un risco de salubridade e un custo engadido que pagamos entre todos», señaló.

El responsable de Servizos Municipais lamentó estampas como la de la nevera encontrada al lado de un contenedor en la Rúa Antón Losada Diéguez o la basura que ayer aparecía al pie de un contenedor amarillo en la Avenida Benito Vigo cuando el colector estaba vacío. Apuntó que resulta habitual ver bolsas que se dejan obstaculizando la entrada del contenedor amarillo. Afirmó en este sentido que el diseño de este tipo de puntos de depósito no es casual. «As súas bocas son así co propósito de evitar voluminosos e bolsas industriais que atasquen ou dificulten o baleirado», remarcó. Además del punto limpio municipal con horario ahora ampliado, los ciudadanos tienen a su disposición un servicio municipal de recogida de voluminosos gratuito.