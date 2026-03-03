Denuncian el ruido provocado por una fiesta en el mercado de ganado de Lalín

Vecinos de Lalín denuncian que la celebración de un evento festivo, el sábado, provocó ruido hasta altas horas de la madrugada. El Concello tiene constancias de estas quejas que, advierten, proceden de una verbena organizada sin autorización en el espacio público situado entre le multiusos y las naves del mercado de ganado en el conocido como Campo da Feira Novo.

Fuentes municipales precisan que el colectivo Equideza comunicó la celebración de una ruta caballar que partiría de esta zona, pero en ningún caso que esta cita concluiría con una especie de fiesta en la que la música de un equipo de sonido o de un grupo se prolongó hasta la madrugada, despertando quejas de vecinos de la zona. La verbena se llevó a cabo bajo una carpa en la que también se habían concentrado los participantes en la ruta para una comida.