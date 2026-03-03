Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuento de Carlos Brea y Olalla Garra

Las instalaciones de O Chabulli de Toupiña (Lalín) acogieron ayer por la tarde la presentación del cuento A Toupiña sabia, autoría de Carlos Brea, con ilustraciones de Olalla Garra. Por la mañana acudieron los escolares de la Escola de Educación Infantil de Donramiro.

