Entre las dos comarcas recibieron 405 personas más de las que se marcharon

Los movimientos de población dejaron durante el año 2024 (el último con datos estadísticos oficiales) un saldo migratorio favorable de 405 personas en el conjunto de los municipios de las dos comarcas. El balance se explica por un volumen de 2.662 entradas (inmigración) frente a 2.257 salidas una diferencia que permitió compensar las pérdidas que se registran en algunos concellos. Tanto los nuevos residentes como los que dejaron su lugar habitual pueden moverse dentro de la misma comarca, provincia, comunidad autónoma, país o el extranjero.

La foto global muestra dos dinámicas claras. El intercambio con el exterior es el que inclina la balanza: las llegadas desde el extranjero (951) más que duplican a las salidas al exterior (451), lo que deja un saldo internacional de positivo de medio millar de individuos. Y el saldo con el resto del Estado se mantiene prácticamente equilibrado, aunque en negativo, una vez que se constatan 366 llegadas desde otras comunidades autónomas frente a 393 salidas, con un saldo negativo de 27.

El movimiento más numeroso, sin embargo, es el de cambios de residencia dentro de la propia comunidad: 1.345 entradas desde localizaciones de Galicia frente a 1.413 salidas. La movilidad interna concentra la mayor parte de traslados (más de seis de cada diez), pero el crecimiento neto llega sobre todo por el empuje de la inmigración internacional. Cuatro municipios cerraron el año con saldo positivo y otros cuatro con números rojos

El detalle municipal confirma que el saldo global se sostiene sobre todo en los concellos con mayor capacidad de atracción. Lalín encabeza el balance favorable de 153 inscripciones pues registró 999 llegadas y 846 salidas. Su mejor dato está en el componente internacional (saldo de positivo de 136, con 399 entradas y 263 salidas), al que se suma un ligero saldo positivo con otras comunidades, con 20. Cerca aparece A Estrada, con 141 (640 entradas y 499 salidas ). Combina un saldo favorable de movilidad interna (42) con un fuerte empuje del extranjero (114), pero pierde de población en el intercambio con otras autonomías (-15). Silleda completa el trío de ayuntamientos de mayores saldos positivos, con 131 en total. Sus cifras reflejan 461 llegadas y 330 salidas, apoyadas tanto por la movilidad dentro de la comunidad (+48) como por la inmigración internacional (+96), mientras que el saldo con otras autonomías es negativo en 13. En un segundo escalón se sitúa Rodeiro, que también crece, con un balance favorable de 29 personas (149 entradas y 120 salidas ). El principal motor vuelve a ser el extranjero, con un saldo positivo de 60.

Agolada firma el peor balance, con 23 casos. Sus 80 llegadas no compensan las 103 salidas, y el déficit se concentra en la movilidad dentro de la comunidad (-41) y con otras autonomías (-13), pese a un saldo positivo con el extranjero (+31). Con saldo negativo también cierran Vila de Cruces (-11) y Dozón (-11). En el primer, el tirón del extranjero (+42) queda neutralizado por un idéntico saldo interno y el intercambio con otras comunidades (-11). En Dozón, el balance internacional es pequeño (+6) y no compensa la pérdida en movilidad interna (-17). En Forcarei es casi plano, aunque en rojo, ( 102 entradas y 106 salidas ), afectado por el saldo interno (-22) pese a ligeros números positivos con otras autonomías (+3) y el extranjero (+15).