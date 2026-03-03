Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charlas sobre redes sociales de Soraya Calvo

Charlas sobre redes sociales de Soraya Calvo

Charlas sobre redes sociales de Soraya Calvo | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

La profesora universitaria Soraya Calvo ofreció un taller sobre el impacto de las redes sociales entre los estudiantes. También en el edificio sociocultural de Lalín, ya por la tarde, reeditó parte de estos contenidos en una charla ya orientada para el público en general.

