El bipartito tumba el plan urgente de reparación de pistas que exige el PP

La corporación de Rodeiro celebró ayer un pleno ordinario en la que el gobierno de coalición que conforman PSOE y Unidade tumbó la moción de los populares en la que pedían una «inspección exhaustiva de todas as pistas municipais» para la posterior elaboración de un informe y un cronograma con las obras que habría que acometer durante el verano. «Pedimos un informe con criterios técnicos, non políticos», señala la portavoz del PP, Cati Somoza, que obtuvo por respuesta «que nós, cando gobernabamos, non amosabamos tanto interese polo viario. Xa nos gostaría ter deixado mellor as pistas do que quedaron». Cuando se produjo el relevo en el gobierno en 2023, el PP había dejado para sus sucesores un programa de mejora integral de las pistas con 800.000 euros del remanente.

Tampoco salió adelante otra propuesta del PP en la que demandaba «un proxecto de reparación efectivo e con garantías para subsanar as importantes pingueiras, filtracións e entradas de auga que sofre o pavillón municipal desde cambio de cuberta acometido a finais de 2023», efectuado en 15 días a pesar de que el plazo de ejecución de las obras era de 3 meses. El PP solicitó, sin éxito, que un trabajador municipal se encargue de atender el pabellón y de su puesta a punto antes de cada encuentro deportivo, y que el gobierno le traslade todos los gastos en reparaciones realizados desde ese cambio de cubierta. El PP admite que las continuas borrascas no permitieron acometer esas obras de mejora, pero insta al ejecutivo local a que arregle 8 focos fundidos del polideportivo y a que además saque adelante otros proyectos que cuentan con ayudas de la Diputación, como el +Provincia 2025, que está sin ejecutar, según indica Somoza, o el +Plan Extra, que permitirá construir un centro de día y un nuevo punto de atención á infancia en el edificio polivalente, mediante una inversión de 1.164.000 euros. El Concello ya dispone de proyecto, pero las arcas municipales tendrían que aportar 514.000 euros. En junio, hace casi nueve meses, la Diputación se comprometió mediante un convenio a financiar esta obra con 500.000 euros.

Sí hubo unanimidad en la enmienda del PP a una moción suya sobre la defensa del sector primario en cuestiones como posponer la activación del acuerdo entre la UE y Mercosur mientras no se aprueben las cláusulas de salvaguarda, así como en el reconocimiento de compatibilidad de una trabajadora municipal con la atención de la explotación ganadera familiar.

Ruegos y preguntas

En la tanda de ruegos y preguntas, el PP alertó de desperfectos en los vestuarios y baños del equipo visitante en el campo de fútbol, se interesó por la situación de las trabajadoras del SAF y por los contactos para desafectar antiguas casas de maestros para cederlas a la Xunta y que puedan reconstruirse como vivienda social.