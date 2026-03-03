La Banda de Lalín activa el proceso para la elección de su nuevo director

La Banda de Lalín ha activado formalmente el proceso selectivo de su nuevo director. Anteayer domingo hizo públicas las bases que regirán este procedimiento con el objetivo de incorporar un batuta y abrir de este modo una nueva etapa en el proyecto artístico de la banda.

La convocatoria tiene como La convocatoria tiene como objetivo incorporar una persona que asuma la dirección musical de la agrupación y que contribuya a la consolidación y al desarrollo de su proyecto artístico y formativo. La Banda de Lalín, con una amplia trayectoria y una destacada presencia en el panorama bandístico internacional, continúa de este modo su compromiso con la calidad musical, la formación de las nuevas generaciones y la dinamización cultural de la comarca. Las bases regulan los requisitos de las personas aspirantes, la documentación que se debe presentar, el sistema de valoración y las diferentes fases del proceso selectivo.

La directiva de la entidad anima a las personas interesadas a presentar su candidatura dentro de los plazos establecidos y destaca que este proceso supone una oportunidad para seguir fortaleciendo un proyecto colectivo que cuenta con un importante respaldo social. Las bases completas pueden consultarse en los canales oficiales de una agrupación que tuvo al neerlandés Marcel van Bree como último director.