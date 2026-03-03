Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Generación sin jefesUn vigués en DubáiAdopción en GaliciaQuerella José ToméRobos Diócesis Tui-VigoExpedientes brillantes a FPGirona-Celta
instagramlinkedin

Escola de Música

Audiciones de clarinetes y saxofones en la Emusi

Audiciones de clarinetes y saxofones en la Emusi | XPONTE

Audiciones de clarinetes y saxofones en la Emusi | XPONTE

La Escola de Música Municipal de Silleda (Emusi) continúa con sus audiciones en familia. Este domingo fue el turno del alumnado de clarinete y saxofón, que contó con el acompañamiento al piano de Severiano Casalderrey y con el apoyo de sus profesores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents