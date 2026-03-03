Agolada es el único concello de la zona que incumple la regla de gasto

El Concello de Agolada es el único de los ocho municipios de las comarcas que incumple la regla de gasto, según los datos que permite consultar el Ministerio de Hacienda. Esa regla limita el aumento de los gastos que pueden acometer las arcas municipales, y se calcula teniendo en cuenta los ingresos que obtienen de forma estable. En el caso de Agolada, su saldo no financiero (que es la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes) es de -183.716 euros.

Es, como decimos, el único municipio con ese saldo en números rojos. La cabecera comarcal, Lalín, tiene un saldo financiero que asciende a los 7,23 millones de euros, mientras que el de Silleda está en los 124.030. El concello vecino de Vila de Cruces dispone de un saldo bastante superior al de Trasdeza, al registrar 2,18 millones de euros. En los otros dos municipios de la comarca, también registran saldos financieros en positivo Rodeiro, con 725.814 euros, y Dozón, con 131.416 euros. En cuanto a Tabeirós-Terra de Montes la capital comarcal, A Estrada, dispone de un saldo no financiero de 7,87 millones de euros, mientras que Forcarei no remitió datos. En julio del año pasado y debido a su situación económica, Agolada llevó a pleno la aprobación de un plan de ajuste porque ya por entonces incumplía la regla de gasto, de 3,3 millones para ingresos no financieros y de 3,43 para gastos no financieros.