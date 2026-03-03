Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Agasp convoca un curso para GES del 23 de marzo al 20 de abril

Redacción

A Estrada

La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) convoca un curso de intervención en emergencias dirigido al personal de concellos con grupos de emergencia supramunicipales (GES).

La acción formativa será semipresencial, con una única edición de 70 horas lectivas y 25 plazas disponibles. El programa se desarrollará del 23 de marzo al 20 de abril de 2026, combinando formación en línea a través de la plataforma de la Agasp y sesiones prácticas en sus instalaciones. El temario se estructura en cuatro módulos: primeros auxilios, actuación en accidentes de tráfico, extinción de incendios urbanos e industriales e intervención en incendios forestales, con prácticas y una prueba final.

La inscripción finaliza el 16 de marzo. La selección se tramitará a través de los concellos, que deberán remitir la relación priorizada de aspirantes y la documentación.

