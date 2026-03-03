Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diputación

Abre el plazo para los premios provinciales a la juventud

Redacción

Lalín

La Diputación anuncia la décima edición de los Premios Provinciais á Xuventude, que repartirán 36.000 euros en once categorías para jóvenes de 15 a 35 años. La preinscripción abre hoy, 3 de marzo, y cierra el 4 de mayo; los trabajos podrán entregarse hasta el 21 de agosto. Como novedad, las categorías no anónimas se presentarán por la sede electrónica.

