Abre el plazo para los premios provinciales a la juventud

La Diputación anuncia la décima edición de los Premios Provinciais á Xuventude, que repartirán 36.000 euros en once categorías para jóvenes de 15 a 35 años. La preinscripción abre hoy, 3 de marzo, y cierra el 4 de mayo; los trabajos podrán entregarse hasta el 21 de agosto. Como novedad, las categorías no anónimas se presentarán por la sede electrónica.