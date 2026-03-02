Tres líneas de ayudas provinciales cierran plazo este jueves

La Diputación de Pontevedra mantiene abierto hasta el jueves 5 de marzo el plazo para solicitar tres convocatorias con las que busca reforzar el ámbito social, el uso del gallego en la administración local y la programación musical profesional en lengua gallega.

En el área social, la institución destina 600.000 euros a entidades sin ánimo de lucro para proyectos dirigidos a personas en riesgo o vulnerabilidad, con un máximo de 8.000 euros por beneficiaria o hasta el 80% del presupuesto. El año pasado fueron apoyadas 122 entidades de 22 concellos con iniciativas como bancos de alimentos, integración sociolaboral o programas contra la soledad.

En normalización lingüística, la línea asciende a 200.000 euros y se dirige a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades, agrupaciones y entidades locales menores. La creación del servicio podrá recibir hasta 35.000 euros (o el 100% del gasto) y el mantenimiento o refuerzo, hasta 25.000 euros (o el 80%), financiando principalmente personal técnico especializado en gallego.

Por último, +Música contará con 700.000 euros para que los concellos de menos de 50.000 habitantes soliciten de una a tres actuaciones entre el 15 de abril y el 31 de diciembre. La Diputación abonará el caché y los ayuntamientos asumirán los gastos de producción, con límites para equilibrar la oferta y favorecer la diversidad de conciertos.