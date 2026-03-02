Demografía
El tirón de sus dos núcleos urbanos vuelve a elevar el censo de Trasdeza
La villa de Silleda suma 55 vecinos y la parroquia roza los 4.000nCortegada y Laro lideran lascaídasnSon ya 79 las aldeas con menos de diez residentes
Silleda inició 2025 con 8.908 habitantes, 28 más que un año antes, según el Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística (INE). El balance vuelve a ser positivo, aunque mínimo, y repite patrón, porque el crecimiento se concentra en los dos núcleos urbanos, mientras el rural sigue cediendo población.
La villa de Silleda, cabecera municipal, suma 55 vecinos y se coloca en 3.700. Ese avance se deja notar en la parroquia homónima, que gana 79 y roza los 4.000 (3.933). Además del tirón del casco urbano, también crecen varios lugares del entorno, como Foxo, que sube en doce, hasta 50, o Toiriz, con seis más y 45.
El otro polo demográfico es A Bandeira. El principal núcleo de Manduas gana 29 habitantes y supera por primera vez la barrera de los 900 (907). La parroquia reproduce esa subida y se sitúa en 1.169 vecinos, de modo que, junto a la de Silleda, explican con holgura el incremento del concello.
De las 33 parroquias de Trasdeza, 10 mejoran sus cifras, 19 pierden y cuatro no varían (Ansemil, Cervaña, Pazos y Siador). Entre las que crecen, además de Silleda y Manduas, destaca Graba, con cinco más (189). Xestoso, pese a su alza, continúa entre las menos pobladas, con 40 residentes, solo por encima de Pazos (38).
En el lado contrario, Cortegada encabeza las caídas al perder 19 vecinos y quedar en 199. Le siguen Laro, con 16 menos (217), y Escuadro, que se deja 11 (343). Saídres retrocede nueve hasta 94 y firma, junto a Cortegada, el descenso relativo más acusado, cercano al 9%.
El mapa de aldeas refuerza la dispersión. Ya son 79 los lugares que no llegan a diez habitantes, cuatro más que el año anterior. Entran en ese grupo Costela (Moalde) y Santifoga (Piñeiro), ambas con nueve, además de Sachocos (Negreiros), Vis (Rellas) y O Souto (Laro). Solo Outeiro (Refoxos) vuelve a los dos dígitos (10). La mayor bajada la registran dos aldeas de Laro: O Pereiro, que cae de 18 a 10, y Freixeiro, de 72 a 66, si bien se mantiene como el lugar más poblado del rural.
Por último, repiten las nueve aldeas sin población: Reboreda (Abades), A Braña (Cira), Segade (Cortegada), Marín (Fiestras), Crestelle (Manduas), Freixeiro (Parada), Cartimil y Outeiro (Siador) y Reigosa (Xestoso).
Población por lugares
Abades (107 vecinos, 4 menos que en 2024). Abades (31), Bazar (49), Campomarzo (19), Covas (8) y Reboreda (0).
Ansemil (48, igual que en 2024). Ansemil (29), Manduas (19).
Breixa (81, -3). Breixiña (26), O Castro (21), Igrexa (17), Outeiro (8), A Pena (9).
Carboeiro (47, +3). Carboeiriño (21), Carboeiro de Francia (26).
O Castro (73, +1). Agriño (13), O Coto (38), Lázara (8), Outeiriño (5), O Tellado (2), Vilavella (7).
Cervaña (89, =). Alfonsiños (16), Ouzande (24), Reguenga (30), Requeixo (19).
Cira (208, +3). Altamira (14), A Braña (0), A Cruz (20), Currás (18), Curro (42), Fucarelos (33), Rendo (10), Santa Baia (4), Sobrado (20), Vilacalva (4), Vilar (43).
Cortegada (199, -19). Barral (20), A Brea (13), Camporrapado (47), Cardigonde (31), Cortegadela (7), Covas (10), Fondodevila (15), Framiñán (18), Regalade (18), Segade (0), Xubín (20).
Chapa (122, -3). Cornado (41), A Cruz (33), Chapa (26), Igrexa (19), Penido (3).
Dornelas (124, +2). Bascuas (47), Dornelas (55), Portiño (22).
Escuadro (343, -11). Balántiga (12), Barreiro (16), Bustelo (25), Cascaxide (21), Cimadevila (19), Cumbraos (16), Escuadro (31), Férveda (4), Outeiro (22), Paredes (17), A Penadauga (15), Portovello (4), Rañadoiro (6), Sar (32), Senra (43), Sestelo (34), Soldecasa (26).
Fiestras (74, -5). Aragonza (12), Barcia (10), Costoia (8), Fiestras (15), Maril (6), Marín (0), Recimil (14), Samartiño (6), San Antonio (3).
Graba (189, +5). Arcos (18), Barreiro (4), Eirexe (20), Ervixe (16), Fontao (6), Outeiro (22), Pedrouzo (40), Penalta (11), Santa Mariña (31), O Souto (7), Vilar (14).
Lamela (227, -5). Barravaite (60), A Brea (8), A Casela (2), A Codeseira (5), A Goleta (11), Gorís (52), Peroxa (34), Santa Cristina (19), O Souto (8), Vilariño (28).
Laro (217, -16). Forcas (42), Freixeiro (66), Galán (30), Laro (18), A Pereira (16), O Pereiro (10), Riobó (2), Samartiño (7), Sante (17), O Souto (9).
Manduas (1.169, +29). Andamollo (27), A Bandeira (907), Bravil (7), O Castro (24), Crestelle (0), A Devesa (43), Ferrozos (12), Igrexa (24), Letros (19), Lourás (42), Medelo (8), A Moa (16), Outeiro (9), Quintela (20), Vilaverde (11).
Margaride (131, +2). Costela (22), Gamil (12), San Fiz (65), Vilanova (32).
Martixe (77, +3). Martixe (22), A Moa (19), Paradela (36).
Moalde (146, -2). Cabana (5), Casamaría (14), Costela (9), Igrexa (22), Lis (17), A Meda (22), Outeiro (11), A Portela (10), Quinteiro (16), Rabo de Gato (1), Rivas (12), Xindiriz (7).
Negreiros (150, -4). O Campo (23), O Couto (14), Negreiriños (7), Outeiro (16), Ponte da Pedra (9), Ribeirao (30), Riobó (6), Riocalvo (22), Sachocos (9), Samartiño (14).
Oleiros (77, -2). Laxe (22), Marza (7), Oleiros (13), Pazos (22), Pena do Camiño (5), Vilanova (8).
Parada (139, -3). Barro (12), O Cruceiro (9), Eirexe (36), Freixeiro (0), Outeiro (24), O Pereiro (10), Portodovalde (26), Redemuiños (8), Souto Nogueira (13), Veiga (1).
Pazos (38, =). Pazos (25), Quintás (13).
Piñeiro (140, -4). Basteiros (18), O Campos (22), Castro Castriño (30), Castromonde (10), Cuíña (24), Portapiñeiro (27), Santifoga (9).
Ponte (124, -1). Aldea de Abaixo (5), Carderrei (32), Meixomence (18), Rosende (41), O Sino (22), Trasfontao (6).
Refoxos (94, -2). Cardesín (4), Corrospedriños (13), O Couto (17), Lázara (24), Outeiro (10), A Pallota (2), Tixoa (10), Xastres (14).
Rellas (50, -1). Corveira (2), Igrexa (14), A Lama (14), A Torrevedra (11), Vis (9).
Saídres (94, -9). Aldea Grande (16), Barradaos (10), A Cañoteira (7), Carracido (6), Casardoño (15), Caxeba (9), Maragouzos (15), Moimenta (9), Pedralaxe (2), A Pena (5).
Siador (103, =). Barcia (2), Barro (3), Cartimil (0), Cóscaros (6), Costoia (2), Currelo (1), Marco (41), Outeiro (0), Penadagra (17), Sestelo (2), Siador (29).
Silleda (3.933, +79). Casas do Monte (12), Costoia (3), Fonteboa (6), O Foxo (50), A Mera (42), Mourelos (49), Silleda (3.700), Toiriz (45), Toxa (15), Trasfontao (11).
Taboada (163, -6). Carballeda (25), Carral (21), Eirexe (25), A Ponte (6), Reboredo (17), Regueira (2), Taboada Vella (48), Trasdovalo (19).
Vilar (92, -2). Barral (10), Cabodevila (29), O Campo (15), Mazarelos (13), Redondo (25).
Xestoso (40, +3). Fontefría (11), Fontelas (1), Reigosa (0), Río (6), Xestoso (22).
Suscríbete para seguir leyendo
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
- El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía
- Un afectado por las expropiaciones para viviendas en Navia: «Me dejan sin entrada a mi finca»
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»