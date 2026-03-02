Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Soraya Calvo habla sobre las redes sociales, hoy, en Lalín

redacción

Lalín

El edificio sociocultural de Lalín acoge hoy dos sesiones sobre igualdad con Soraya Calvo, investigadora y profesora de Ciencias da Educación en la Universidad de Oviedo. A las 11.00 imparte un taller para alumnado de IES sobre redes sociales y a las 19.00, una conferencia abierta.

