La Sociedade de Caza e Pesca de Lalín traslada casos de furtivismo a la Xunta

La Sociedade de Caza, Pesca e Tiro de Lalín remitió un escrito a la Consellería de Medio Ambiente para que intensifique la vigilancia en el tecor tras detectar ejemplares de corzo, jabalí y liebre muertos por disparo pero fuera ya de la temporada de caza en zonas como Catasós. Estos delitos de furtivismo están penados con cárcel y multas de hasta 30.000 euros. El colectivo que preside José Luis Montoto cuenta con guarda forestal, pero incide en la necesidad de aumentar el control de este tipo de delitos porque pueden ser realizados tanto por socios como por personas ajenas al Tecor.

Este escrito fue una de las cuestiones que se abordaron durante la asamblea de este domingo, en el que quedaron aprobadas las cuentas de 2025, con un saldo positivo de más de 5.000 euros, así como el presupuesto del presente año, cifrado en 113.500 euros. Por el momento, «non é necesario subirlles ás cotas aos socios, pero non futuro igual hai que revisar tanto estas tarifas como as tarxetas de caza para foráneos», indica Montoto. En la actualidad, la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín cuenta con casi 500 miembros y en torno a 100 tarjetas que permiten a personas de no socias o de otras localidades a participar en la caza de jabalí.

Entre los ingresos de este colectivo cinegético figura una ayuda de 10.000 euros para pesca, correspondiente al pasado ejercicio pero que fue ingresada en enero. De cara a los proyectos para los próximos meses, la directiva anunció que tramitará otras subvenciones para construir más biotopos y que resultó beneficiaria de la convocatoria de la Xunta para restaurar hábitats afectados por incendios, a la que también concurrieron Dozón y Rodeiro. En ambos casos, las actividades tienen que desarrollarse sobre terrenos de comunidades de montes.

Biotopos con cámaras

«Continuaremos instalando biotopos, algúns a través destas subvencións da administración e outros por iniciativa propia da sociedade de caza», señala Montoto. La intención es comenzar ya durante la próxima semana. Los biotopos se instalan en zonas con vegetación densa y con pasto, e incluyen estructuras construidas con palés, piedras o ramas cubiertas de tierra, que le sirven como refugio. En el caso de los de la sociedad de caza lalinense, incluyen cámaras «que nos permiten detectar como funcionan, se os animais logran adaptarse ou incluso se entra nel algún depredador». o de otras La siembra de ejemplares se realizará entre mayo y junio.

En este sentido, Montoto indica que durante la reunión del Comité Provincial de Caza, celebrada el viernes 27 de febrero, se insistió en el profundo descenso de la población de conejo a nivel autonómico. Si hace diez años, en base a los permisos de suelta y a las capturas, se calculaban cerca de 33.400 piezas abatidas, ahora a cifra se ha desplomado a casi 18.000, es decir, en torno a la mitad. Es muy complicado aumentar la población de conejo «porque hai moito cambio de cultivo, porque aumentan as zonas forestais e porque o hábitat non está adecuado a eles». Montoto incide en la necesidad de emplear ejemplares «de calidade» para asegurar que se adaptan al monte, y adelanta que en los próximos meses también se retomarán los trabajos de repoblación de perdiz, de cara a la próxima temporada de caza.

Prevención de daños de jabalí

El problema es que al reforzar actuaciones en repoblación de caza menor y tener que afrontar gastos como los pagos de 3.000 euros de tasas, los 7.000 de seguros o los más de 14.000 en veterinario por daños en los perros durante la caza de jabalí, las cuentas de esta y de cualquier sociedad de caza se ven muy ajustadas como, por ejemplo, ampliar su red desbroces. En el encuentro del pasado jueves con los sindicatos agrarios, sus representantes apoyaban la necesidad de una mayor implicación económica por parte de la Xunta con los tecores. En esa reunión se dio a conocer un plan de prevención de daños y la posibilidad no de cazar a lo largo de todo el año (sería inviable, porque un Tecor es responsable de posibles accidente de tráfico por jabalí en las 12 horas siguientes a la batida) , pero sí de activar protocolos en cualquier época. «O Comité Provincial púxonos como modelo a nivel galego por ese plan de prevención». La idea es que, al disponer de una memoria con las zonas de cría activa de jabalí, esos protocolos de actuación estén activos ya en abril, en la época de siembra de maizales.

Cuando confirma daños del jabalí en una finca, la administración autoriza por este orden perros atrailados o su suelta para mover al cerdo salvaje de la zona y, en último caso, una batida.