El Sindicato Labrego Galego apuesta por dar una mayor visibilidad al sector vegetal

El Sindicato Labrego Galego-Comisiones Labradoras (SLG-CCLL) organizó ayer el Congreso del Sector Vegetal de la organización en la Sala MOME de A Estrada. Fue una jornada en la que se definieron las directrices a seguir en los próximos cuatro años y se renovaron las personas responsables del Sector Vegetal del Sindicato Labrego Galego. La labradora Belén Cascada Couñago (Reboreda, Redondela), productora de huerta y flor, fue escogida noticia responsable del Sector Vegetal del SLG. El productor de huerta y fruta Ignacio Bellas Castro (San Sadurniño) es el nuevo vicerresponsable del Sector Vegetal de la organización.

La ganadera María Ferreiro, Secretaria General del SLG, inauguró el congreso destacando la discriminación de la Xunta de Galicia y de la Consellería de Medio Rural hacia el sector: «Para la administración es un sector muy invisibilizado. Hubo intentos de pedir reuniones y nunca nos recibieron», admitió. Hizo referencia al marco del congreso como espacios colectivos fundamentales para que las productoras y los productores se junten para demostrar que son un sector que existe. «Un sector donde se ve que hay relevo generacional, a pesar de todas las dificultades. Precisamos de la autoorganización como personas labradoras en general y específicamente en este sector», añadió.

Seguidamente la labradora Belén Cascada, productora de huerta y flor y nueva responsable del Congreso Vegetal del SLG, presentó los textos congresuales que fueron aprobados por todos los productores presentes. «Si nos organizamos podemos sostenernos mejor», comenzó introduciendo. «Es un sector muy diverso, que existe, que es muy participativo». Hizo hincapié, además, en la falta de ayudas al sector, como pasa en el caso de la Política Agraria Común (PAC). «Las labradoras y los labradores que quieren apostar por vivir de su proyecto se van a sentir acompañadas por el Sindicato Labrego Gallego», incidió.

La mesa del congreso estuvo presidida por las productoras Uxía García de Buciños, Simón Ubeira, Conchi Docampo y Xosé María García Villaverde. También se elaboró un análisis por las producciones desde el período 2022 al actual 2026, reparando en las necesidades y demandas más inmediatas de la huerta, de la alubia y leguminosas, de la patata y del cereal, de la fruta, de la castaña y de la flor.

Entre otras cuestiones, en el caso de la alubia, se destacó el cambio climático, con la existencia por ejemplo de veranos muy húmedos en algunas de las zonas de producción tradicionales, junto con la aparición de nuevas plagas y enfermedades es hoy por hoy una de las principales preocupaciones de las personas productoras de este cultivo, altamente sensible al ataque de hongos.

En cuanto a la patata y del cereal, este sector opera en un entorno caracterizado por la elevada volatilidad climática, el incremento estructural de los cuestes de producción (energía, fertilizantes, fitosanitarios y maquinaria), fuerte exposición a los comprados internacionales y dependencia del marco regulatorio y de ayudas de la Política Agraria Común (PAC). En el caso del cereal, el sector presenta una situación de mucha fragilidad económica, con una dependencia significativa del comportamiento de los mercados internacionales y de las condiciones climáticas.

En lo que se refiere a la fruta, este tipo de producción se está adaptando a las nuevas necesidades de consumo, mientras que la producción gallega de castañas representa el 40% de la producción en el Estado español y el 10% de la producción europea, y eso a pesar de dejar sin aprovechar gran parte de las castañas.