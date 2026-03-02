Más de mil personas llenan de color el Carnaval estradense

El buen tiempo trajo de regreso ayer el carnaval al concello estradense, con la celebración del concurso de disfraces y el gran desfile por las calles del casco urbano de la villa.Tras ser aplazado por culpa del temporal hace varias semanas, finalmente contó con la participación de más de 15 comparsas y mil participantes, lo que lo convierte en una de las ediciones más numerosas de los últimos años.

Ante la falta de inscritos en las categorías de mascotas e infantil, el jurado decidió reinvertir esa dotación económica en crear dos nuevos premios adicionales para la modalidad de grupos. Las propuestas individuales y en pareja fueron las encargadas de abrir la comitiva, que en esta ocasión, por causa de haberse pospuesto el concurso, no fueron muy numerosas. El «Moucho da noite» fue la ganadora en individual adulto, acompañada por la gata asiática y «O Balizado». Junto a ellos, en parejas triunfó «Costureiriños do Entroido», de Santiago, que competían con la Reina de Corazones acompañada por el Capitán Garfio y su cocodrilo, bajo el título «Érase una vez», y dos moteras estradenses.

Tras ellos, el desfile ganaba músculo, y el cine se apoderó de las calles gracias al despliegue del Cine Avenida de Rianxo, cuya presentación fue un reparto de Óscar. En ese viaje nostálgico hubo espacio para antiguas y nuevas películas como E.T., Frozen, El Señor de los Anillos, Psicosis, Mar Adentro, Shrek, Torrente, La vida de Brian o Los Picapiedra, acompañadas todas ellas de su respectiva banda sonora. La atmósfera cinematográfica no bajó con la agrupación local del Candil de Silvia, que puso en escena a los Cazafantasmas, con un vehículo completamente equipado, que logró el sexto lugar.

Los siguientes fueron A Maxia de Cerdeiriñas, de Vila de Cruces, con una presentación similar a un bosque místico habitado por todo tipo de criaturas. Tras ellos vino la Fábrica da Lus, desde Vimianzo, caracterizados como lámparas de cristal y mosaicos. Por su parte, O Cruceiro de Couso apostó por el musical del Rey León, con una presentación de disfraces hechos a mano muy lograda, que le granjeó el premio especial al grupo local. La música, muy presente en todas las comparsas, tuvo especial protagonismo en «Esta cara te suena», que vino de Negreira con cerca de 50 bailarinas bailando al ritmo de Raffaella Carrá. La Ganadería Osborne de Moraña puso la nota de humor con su parodia taurina a la que no le faltaron ni enfermeras para los toreros accidentados, y Aerolíneas Ruliña de Santiago mostró un divertido viaje por el mundo a través de imanes de varios países.

Portonovo trajo hasta A Estrada su «Mar Tropical», una propuestas muy llamativa con la que quedaron quintos. Los Armatroulas de Laraño también dejaron huella con su tribu de indios, cuyos disfraces artesanales merecieron un cuarto puesto.

Os Xenerais da Ulla, en Santa Cristina. | / Bernabé/Javier Lalín

Por último, el desfile se cerró con las tres comparsas que coparon el podio, demostrando el gran nivel de la competición. La Asociación Cultural Ciklón llegó desde Tomiño y presentó «A hora do café», con una sofisticada colección de teteras, tazas y azucareras al estilo La Bella y la Bestia, moviéndose al compás del éxito de Eurovisión «Espresso Macchiato», cuyo espectáculo le valió el bronce y 1.000 euros de premio. También de Tomiño vino Estrelas da Noite, que fue la gran vencedora de la jornada, con «A última chamada», una exposición de teléfonos antiguos muy logrados, con un estilo que le valió para alzarse con el primer premio de dos mil euros. Con cerca de 100 participantes, la comparsa Talismán de «Un mundo, mil bandeiras» hizo que A Estrada se sintiera por unos instantes en el carnaval de Río de Janeiro, con un baile y un despliegue sin igual, que le valió el segundo premio, de 1.500 euros.

Entroido en Santa Cristina

La parroquia de Santa Cristina de Vea también celebró ayer su tradicional Entroido, con la visita de los Xenerais da Ulla, a los que acompañaron coro, carrozas, correos y la charanga Os Intocables para dar sus tradicionales vivas.

El desfile se realizó por la mañana por las calles del lugar, y por la tarde se celebraron los clásicos atranques y altos dos Xenerais.