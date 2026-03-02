Jornada para donar sangre en Silleda
La unidad móvil de la Axencia de Doazoón de Órganos e Sangue (ADOS) estará hoy en Silleda, de 16.00 a 21.00 horas, para todas aquellas personas que quieran colaborar. Como de costumbre, estará aparcado en la rúa Progreso, número 42, al lado del nuevo consistorio. Para donar es conveniente no realizar antes una comida copiosa y acudir con la tarjeta de donación.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
- El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía
- Un afectado por las expropiaciones para viviendas en Navia: «Me dejan sin entrada a mi finca»
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»