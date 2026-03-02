Jornada para donar sangre en Silleda

La unidad móvil de la Axencia de Doazoón de Órganos e Sangue (ADOS) estará hoy en Silleda, de 16.00 a 21.00 horas, para todas aquellas personas que quieran colaborar. Como de costumbre, estará aparcado en la rúa Progreso, número 42, al lado del nuevo consistorio. Para donar es conveniente no realizar antes una comida copiosa y acudir con la tarjeta de donación.