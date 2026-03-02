Las familias pueden solicitar plaza para los campamentos

La Diputación abre hoy, lunes, y hasta el día 20, el periodo para que las familias puedan solicitar plaza en los Campamentos A Lanzada 2026. Este año ofrece 1.540 plazas para niños empadronados en la provincia y nacidos entre 2013 y 2018.

Hasta 1.330 plazas seguirán el procedimiento general, a 110 euros cada una, 80 en caso de familias numerosas o monoparentales. Las 210 restantes se reservan para menores en situación o riesgo de exclusión y serán financiadas al 100% por la Diputación.

Los campamentos se celebran durante el verano en once turnos de siete días de duración, de domingo a sábado, entre el 21 de junio y el 5 de septiembre, a falta de concretar la fecha de inicio del próximo curso escolar.