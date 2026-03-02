Descienden los peregrinos de las comarcas en febrero

La Vía de la Plata, el Camino de Invierno y el Camiño da Geira e dos Arrieiros registraron en conjunto 105 caminantes durante el mes de febrero, según los datos que maneja la Oficina del Peregrino. Esa cifra se sitúa por debajo de los 124 que sumaron las tres rutas en enero, y se reparten entre los 59 del también conocido como Camino del Sudeste, los 45 del Camino de Invierno y solo uno por el itinerario que cruza Tabeirós-Terra de Montes.

En total, llegaron a Santiago en febrero 3.524 romeros. Como de costumbre, los tres trayectos con más afluencia son el Camino Francés, con 1.638 personas, el Portugués, con 819, y el Portugués da Costa, con 427. Por nacionalidades, 1.184 de los caminantes son españoles, y los 2.252 restantes, extranjeros.