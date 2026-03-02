Senderismo
Caminata por Catasós entre alvarizas y fraga
Roteiros de Lalín organizó este domingo la Andaina das Alvarizas de Catasós, una ruta de 18 kilómetros por algunos de los principales elementos patrimoniales y paisajísticos de la ribera del río Asneiro. Fue la tercera propuesta temática impulsada por el colectivo para dar a conocer los apiarios tradicionales que aún se conservan, de alto valor etnográfico. La actividad sirvió para limpiar y señalizar el recorrido –inaugurado el año pasado–, que queda disponible para realizarlo de forma autónoma. El itinerario incluyó seis alvarizas y otros puntos como la fraga de Quiroga, la capilla de San Roque en Puxallos y el acueducto de Froiz.
