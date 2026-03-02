Cabaré Ambulante en La Estación

Danza, teatro y música en vivo amenizaron la noche del sábado en el centro juvenil La Estación de A Estrada. Los encargados fueron Cabaré Ambulante, una compañía que puso en escena «Entroido dos corvos». Fue una experiencia inmersiva en la que el público fue protagonista y que se realizó en las rampas de skate de la estación.