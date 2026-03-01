Way Ponce, el albañil que hace del andamio su escenario

Yeison J. Cuéllar, natural de Cali, no concibe la música como un pasatiempo o un hobby, sino como una forma de demostrar quien es. Conocido en la escena urbana como Way Ponce, este joven artista colombiano lleva construyendo su identidad sonora desde hace años. Con una infancia y adolescencia que estuvo muy marcada por el conflicto armado de su país, esta experiencia le influyó profundamente en su sensibilidad artística y en la autenticidad de su propuesta musical.

«Llegué a Galicia hace algo más de seis meses, y empecé a trabajar en la construcción aquí en A Estrada, aunque estoy viviendo en Santiago con mi hermana y más familia», relata él. «Por el momento me está encantando la tierra gallega, la gente es muy amable y me está tratando muy bien, ya tengo varios amigos en Balboa, en Arnois y por aquí», añade, señalando que lo fácil que resultó su proceso de adaptación.

Yeison creció en un entorno donde la música formaba parte de la vida cotidiana, y esa raíz cultural se percibe hoy en su inclinación por el afrobeat y los ritmos urbanos contemporáneos: «Desde los 15 años ya sabía que quería dedicarme a la música. Ya antes aprendí a tocar la guitarra, cuando escuchaba una música que me gustaba de las casas de unos vecinos que vivían cerca. Más tarde ya fui a un centro de estudios, a la Universidad Javeriana y a la academia de Bellas Artes para estudiar teoría musical».

Aunque comenzó con la guitarra, y es su principal instrumento a la hora de crear nuevos temas, el polifacético artista también sabe manejar el piano. Por si fuera poco, a mayores compone, edita, graba y produce sus propias canciones, todo ello mientras lo compagina con su actividad profesional en el sector de la construcción. «Estudié producción musical, audiovisuales y también ingeniería de sonido. Gracias a eso puedo trabajar los temas de las canciones por mí mismo, y así autoproducir mi música», relata.

Way Ponce avanza poco a poco en su proyecto musical, y tras seis meses de trabajo intensivo, prácticamente desde que aterrizó en nuestro territorio, se dedicó a explorar estas inquietudes para terminar sacando tres temas, que son Fue un error, Frontera, y Miami, que hablan de sus experiencias personales, pero con un estilo muy bailable y ameno.

A partir del próximo 20 de marzo las tres canciones estarán disponibles en numerosas plataformas digitales para que todos los oyentes puedan disfrutar de ellas. «Fueron seis meses trabajando en esas producciones, y ahora ya están distribuidas y listas para lanzarse al público», explica.

Cuando habla de su estilo, reconoce que su propuesta intenta alejarse del reguetón más contundente para explorar un registro «más melódico y tropical, son canciones frescas, tranquilas, más sociales», describe. Define su estilo como «afrodisíaco, con una clara orientación hacia sonidos de verano, pensados para conectar con el mercado actual». Las letras abordan temas cotidianos, en sintonía con las tendencias de este género urbano, pero con su estilo.

Noticias relacionadas

Antes del lanzamiento oficial de estas canciones, confiesa que «las personas que ya las escucharon reaccionaron bien», y él ve claro el continuar persiguiendo su sueño de «publicar un disco, buscar un estudio, y poder subirme a un escenario y vivir de la música».