Silleda dobla la inversión en espacios verdes y refuerza las parroquias

La junta de gobierno local de Silleda acaba de aprobar el nuevo contrato de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes de los cascos urbanos. El servicio durará tres años y lleva consigo un salto importante en la organización del mantenimiento municipal.

Por año, Silleda desembolsará 105.730 euros, casi el doble del contrato que se firmó en 2020. Este aumento económico responde, como decimos, a la reorganización del equipo de jardinería para reforzar su presencia en el rural así como a la incorporación de zonas urbanizadas que se pusieron en marcha en los últimos años, al aumento de las frecuencias de actuación en los espacios ya existentes y, por último, a la actualización de precios y salarios.

Así, muchas de las áreas urbanas que hasta la fecha eran atendidas por los jardineros municipales, con un mantenimiento continuo y correcto, pasarán a gestionarse a través de la empresa Coregal Parques e Xardíns SL, una firma con experiencia en el sector y «cun compromiso social recoñecido, que continuará prestando o servizo cun modelo reforzado e con maior número de intervencións anuais», indica el Concello. Esto permite que el personal del servicio municipal de jardinería pueda reforzar y mejorar su trabajo en las parroquias. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, indica que «este contrato vai mellorar non só os cascos urbanos, senón tamén os espazos públicos do rural como as áreas recreativas, os campos das festas, os parques e os espazos turísticos e patrimoniais».

Este nuevo convenio, además, incorpora actuaciones urbanísticas acometidas en los últimos ejercicios, como la rúa Progreso o la avenida Arturo Pérez Lázara, «que ampliaron a superficie pública verde e obrigaban a adaptar o modelo de mantemento á nova realidade do municipio». De este modo, Coregal gestionará estas calles: República Arxentina (y su plaza); Asociación Fillos de Silleda; Arturo Pérez Lázara; do Ensino; do Agro; Castrelo y Forcarei, además de la subida desde la rotonda de la Semana Verde hasta el centro de día; la Praza de Outeiro; la avenida do Recinto Feiral y la rúa Semana Verde; el Camiño do Castro; la Rotonda do Hórreo; la zona del Campo de Cans; la rotonda de la PO-211 (incluida la limpieza del césped artificial); los jardines de la Escola de Música; el lavadero de la Fonte de Abaixo; en entorno de la residencia de personas mayores; el interior de la Casa da Xuventude y el entorno de la escuela infantil de A Galiña Azul.

En el casco de A Bandeira se incorporan las calles Agro do Balo y Fernando Penoucos, así como la zona comprendida entre la N-525 y la calle A Esmorga, la travesía Vista Alegre y los nuevos parterres del Parque do Entroido y la Praza Juan Salgueiro.