Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Israel ataca IránEl milagro de la doctora QuirogaCelta - LyonComercios vigueses con historia: ArjerizSalarios en Galicia
instagramlinkedin

Rodeiro tramita la ayuda para socorristas

La junta de gobierno local de Rodeiro acuerda solicitar a la Consellería de Presidencia una subvención de 7.835 euros para cubrir el 75% de los costes laborales de la contratación de dos puestos de socorrista para la piscina municipal de Rodeiro. Prestarán sus servicios a tiempo completo durante dos meses y medio. En caso de obtener esta prestación de la Xunta, el gobierno de coalición se compromete a asumir con fondos propios el 25% restante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents