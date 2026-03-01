Rodeiro tramita la ayuda para socorristas

La junta de gobierno local de Rodeiro acuerda solicitar a la Consellería de Presidencia una subvención de 7.835 euros para cubrir el 75% de los costes laborales de la contratación de dos puestos de socorrista para la piscina municipal de Rodeiro. Prestarán sus servicios a tiempo completo durante dos meses y medio. En caso de obtener esta prestación de la Xunta, el gobierno de coalición se compromete a asumir con fondos propios el 25% restante.