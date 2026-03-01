Rodeiro activa el plan de mejora y el PP exige una reparación integral

El Concello de Rodeiro aprovecha el cese de las lluvias para activar su Plan de Mellora de la red viaria municipal. En las últimas jornadas los operarios han acometido trabajos de reparación, acondicionamiento y bacheo en las zonas más afectas, «priorizando aquelas vías con maior tránsito para garantir a seguridade da veciñanza», indica el gobierno de coalición en su perfil de la red social Facebook.

El gobierno municipal añade que en las próximas jornadas continuará con estas labores, reforzando las actuaciones para recuperar el buen estado de las pistas y así asegurar una circulación más cómoda y segura. Apela, por último, a la paciencia y colaboración de los vecinos y vecinas mientras se realizan estas labores en la red viaria.

Noticias relacionadas

Desde la oposición, el PP defenderá en una moción el diseño y ejecución de un plan de reparación integral y urgente de las pistas municipales. La portavoz, Cati Somoza, recuerda que «levamos denunciando durante os 32 meses deste mandato a falta de planificación e os recursos económicos insuficientes» para reparar socavones, roturas en la plataforma, firmes deterioradas y deficiencias en los arcenes que han empeorado tras el paso del tren de borrascas de enero y febrero. El PP considera que si PSOE y Unidade no mostrasen ese «abandono continuado das nosas estradas» estas no alcanzarían un estado actual que califica de «inadmisible».