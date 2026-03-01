El PSOE critica la pérdida del Galego de Karts en A Madalena

El PSOE de Forcarei denuncia la pérdida de la prueba del Campionato Galego de Karting por la falta de mantenimiento del Circuíto da Madalena bajo el mandato de Belén Cachafeiro. Los socialistas rechazan las críticas sobre su gestión anterior, reivindicando más de 200.000 euros invertidos y un plan de crecimiento entre 2022 y 2025 que llegó a reunira a 100 pilotos en la última edición, tras tener 40 hace cuatro años. «Este crecemento sostido demostra que o circuíto estaba consolidado como referente autonómico», añadieron. «O Circuíto da Madalena é un activo deportivo, social e económico importante para o noso concello, non pode deixarse deteriorar por falta de interese ou planificación», concluyó la portavoz socialista Verónica Pichel.