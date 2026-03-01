Manuel Ruibal abordará en Lalín la urología para mujeres y hombres

El Concello de Lalín continúa con el III Ciclo de Conferencias de Saúde con una cita centrada en la urología. El doctor Manuel Ruibal Moldes, uno de los especialistas más reconocidos en este ámbito en España, ofrecerá la charla titulada ‘A uroloxía actual para mulleres e homes’ el miércoles 18 de marzo a las 20 horas en el edificio sociocultural de la rúa Manuel Rivero.

Ruibal Moldes es especialista en Urología y fue jefe del servicio en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra entre 2009 y 2020. Con más de veinte años de experiencia, es experto en cirugía robótica, laparoscópica y oncología urológica. Además, ejerce como profesor de Cirugía Laparoscópica en la Universidade da Coruña y dirige el grupo de urología Suturo, formando a cirujanos en distintas regiones de España y Portugal. Entre sus reconocimientos figuran el Premio Europeo de Medicina en 2019 y el Premio Pontevedrés en la categoría de Ciencia en 2025.