Lalín espera reunir el 19 de abril a un millar de atletas en su cita popular

La XVI Carreira do Cocido ya está en marcha y Lalín volverá a echarse a la calle el domingo 19 de abril para una de las citas deportivas más consolidadas de su calendario. La organización prevé repetir las cifras de los últimos años, con una participación que se mueve entre los 800 y los 1.000 corredores.

El presidente del Club Escola de Atletismo Deza, Iago Pazos, explica que las inscripciones, abiertas ya, seguirán el mismo sistema que en anteriores ediciones: A través de la página web de Championship Norte, gratuita para categorías escolares y con un coste de 10 euros para los demás participantes.

La carrera mantendrá el esquema habitual, sin cambios en el trazado al no haber este año afecciones por obras. «Vai ser un esquema híbrido entre o urbano e o Paseo do Pontiñas», señala Pazos, que resalta el atractivo de un recorrido que combina calles del casco urbano con uno de los espacios más frecuentados para correr en Lalín. La salida volverá a situarse en la Praza da Igrexa, con circuito circular y disputa simultánea de las pruebas absolutas de 5 y 10 kilómetros, con bifurcaciones señalizadas y apoyo de voluntariado.

Pazos incide en la necesidad de colaboración para que la carrera salga adelante: «É unha proba que facemos poñendo o esforzo de moita xente de forma desinteresada e que só pode saír adiante se temos a cantidade de persoas suficiente». En la misma línea, agradece el respaldo de Policía Local y Protección Civil para garantizar un circuito seguro.

En cuanto a la logística, la organización recomienda retirar el dorsal el día anterior para evitar esperas de última hora. «Se nos xuntamos con 800 dorsais para entregar en cuestión de dúas horas o domingo, podemos xuntar unhas colas importantes», advierte. Las pruebas escolares arrancarán a partir de las 13.00 horas y las mesas de entrega cerrarán media hora antes de cada salida.

La principal novedad afectará al reparto de trofeos en 10 km, donde solo se premiará al mejor atleta masculino y femenino de cada subcategoría de edad, no a los tres primeros, como hasta ahora. «Hai categorías que non cubren todas as prazas», detalla Pazos, por lo que se trata de ajustar el gasto público a la participación real.

Cartel de Sé Senande

La presentación dio también protagonismo al cartel anunciador, obra de Sé Senande, corredora habitual de la prueba. «Como para min é a carreira da casa e corro, corrín sempre que puiden, estou inscrita xa de feito e fíxome moita ilusión», confiesa, agradecida por la oportunidad de firmar la imagen de una cita tan vinculada a Lalín. En un guiño al cocido, muestra un cerdito calzándose las zapatillas.

La concejala de Deportes, Noelia Seijas, subraya que la carrera es ya una fecha fija dentro de la programación de la Feira do Cocido. «Esta carreira xa está fixada e é unha actividade marcada no calendario dentro das actividades que engloba o cocido de Lalín», afirma, destacando su impacto para dinamizar y visibilizar el municipio. Seijas anima a la ciudadanía a sumarse a la prueba –ella misma participará en el 5 km– y recuerda que «o importante non é o posto, senón demostrarse un a si mesmo que se poden ir facer as cousas», confiando en que la jornada vuelva a convertirse en una auténtica fiesta del deporte.