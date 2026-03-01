Lalín cita a la élite peninsular en el manejo del cubo de Rubik

El Lalín Open 2026 se convirtió ayer en el primer torneo oficial de speedcubing organizado en la comarca. La competición, que combina destreza, estrategia y velocidad extrema, reunió en Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis a unos sesenta participantes llegados de distintos puntos de Galicia, así como del resto de España y de Portugal. Entre ellos destacaba el lalinense Sergio Márquez, campeón nacional en la modalidad de clock. También hubo actividades para el público general.