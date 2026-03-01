Urbanismo
El gobierno local desmiente las acusaciones de Verónica Pichel
Redacción
El equipo de gobierno del Concello de Forcarei quiso desmentir las declaraciones realizadas por la portavoz socialista Verónica Pichel, en las que afirmaba que «o servicio de urbanismo está paralizado desde fai máis dun mes» y que «os veciños poden perder subvencións de outras administracións públicas por non poder cumplir prazos». «Estas afirmacións non se axustan á realidade e só contribúen a xerar alarma entre a veciñanza», indican desde el gobierno. Aclaran que el contrato de la arquitecta finalizó en enero según las condiciones fijadas por el anterior ejecutivo y que el servicio sigue operativo con solo dos licencias pendientes, y las subvenciones no corren riesgo: «Pedimos responsabilidade política á oposición».
