A Estrada, Santa Cristina de Vea y Cuntis celebran hoy sus desfiles y concursos

Esta tarde, a partir de las 16.30 horas, todos los participantes en el concurso de disfraces del carnaval estradense están convocados en la calle Antón Losada Diéguez. Media hora más tarde arrancará ya el esperado desfile, que tuvo que ser aplazado hace dos semanas. El itinerario se iniciará en esa calle para continuar por la Avenida de Santiago, Avenida de América, Rúa Peregrina, Praza de Galicia, Rúa Calvo Sotelo, Rúa José y Severino Trigo y terminar como es costumbre en la Praza da Feira. En total hay nueve categorías, que reparten casi 6.000 euros de premio en total, y participan un total de 17 comparsas que llegan desde diferentes puntos de toda Galicia.

La parroquia de Santa Cristina de Vea también festeja hoy su entroido, el cual comenzará a partir de las 10.30 horas en el campo de la fiesta. Los integrantes harán un desfile por las carreteras del lugar, animando la zona con su música y sus disfraces. El plato fuerte de la fiesta vendrá por la tarde, con la participación de los Xenerais da Ulla, que mostrarán sus «atranques» a partir de las 19.30 horas. A mayores, la fiesta también estará amenizada por la charanga Os Intocables, junto con otras comparsas, carrozas y un coros acompañado por acordeones.

700 personas en Cuntis

El carnaval de Cuntis se prepara hoy para una edición histórica con récord de participación. En total, el desfile contará con la participación confirmada de 7 comparsas, 13 grupos, 10 parejas y 7 individuales, sumando un total de 700 participantes disfrazados. La comitiva partirá a partir de las 11.00 horas desde el Pabellón Municipal, llenando las calles del casco urbano de la villa de fiesta y color, dará una vuelta por las principales avenidas, y regresará de nuevo al pabellón, eje central de la fiesta. El certamen repartirá ademas un importe máximo de 3.000 euros en premios para las distintas categorías.