Docasar pide acceso al plan de incendios
El portavoz del BNG de Dozón, Miguel Ángel Docasar, solicita consultar el expediente del borrador técnico del Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios. Asegura que el alcalde, Adolfo Campos, mintió en pleno al asegurar que el Concello ya disponía de un plan en vigor. El jueves la Consellería de Presidencia publicó las bases de las ayudas para que los municipios de menos de 10.000 habitantes puedan redactar estos planes.
