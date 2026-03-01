Literatura
El club de lectura estrena su nueva sede en el Museo Municipal Aller
Redacción
El club de lectura Alén das Páxinas, impulsado por la Concejalía de Cultura de Lalín, celebra ya sus reuniones mensuales en el Museo Municipal Ramón Mª Aller, con la idea de sumar la literatura al diálogo con las artes plásticas y acercar la actividad a un entorno cultural más amplio. Allí tuvo lugar ya la sesión correspondiente a febrero, celebrada el pasado jueves.
El grupo debatió ‘Beleza Vermella’, novela negra en gallego de Arantza Portabales, galardonada con el Frei Martín Sarmiento 2020, de la que destacó su ritmo ágil y la construcción de los personajes. La organización recuerda que es un espacio abierto y plural, pensado para compartir lecturas y opiniones, y anima a incorporar a más hombres. La próxima cita, la del presente mes de marzo, estará dedicada a Vivir sen permiso e outras historias de Oeste, de Manuel Rivas.
